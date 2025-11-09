به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان از برگزاری سلسله شب‌های شعر فاطمی بهشت بی‌نشان به مناسبت ایام فاطمیه در شهر‌های مختلف این استان خبر داد.

حسین براتی افزود: اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با هدف بسترسازی مناسب برای تقویت شعر آیینی در ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س)، سلسله شب‌های شعری با عنوان بهشت بی‌نشان را در همه شهر‌های استان خوزستان برگزار می‌کند.

او ادامه داد: این شب‌های شعر تا سوم آذرماه در همه شهر‌های خوزستان برگزار می‌شود. شخصیت، ابعاد مختلف زندگی و شهادت حضرت زهرا (س)، جهاد تبیین، خطابه‌های حضرت، سبک زندگی، حجاب و عفاف و ایثار و شهادت از موضوعاتی ست که شاعران در این رویداد به آنها خواهند پرداخت.