سازمان توسعه تجارت ایران با ابلاغ بخشنامهای رسمی، تعرفههای پیشنهادی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر را به فهرست تعرفههای مجاز رویه ملوانی اضافه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان توسعه تجارت ایران در تازهترین اقدام خود، بخشنامهای درخصوص افزوده شدن تعرفههای پیشنهادی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر به فهرست تعرفههای مجاز رویه ملوانی صادر و ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه، تعرفههای جدید با هدف تسهیل فعالیتهای تجاری مرزنشینان و ایجاد نظم در مبادلات کالا از طریق بنادر و مرزهای جنوبی کشور به فهرست تعرفههای مجاز اضافه شده است.
استان بوشهر یکی از قطبهای اصلی تجارت دریایی کشور به شمار میرود و بخش قابل توجهی از مبادلات کالاهای مجاز از طریق رویه ملوانی در این استان انجام میشود.
کارشناسان معتقدند این اقدام جدید، ضمن کاهش تخلفات احتمالی، موجب ساماندهی بهتر ورود کالا و تسریع در فرآیندهای گمرکی در بنادر جنوبی کشور خواهد شد.