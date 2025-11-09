به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، در این رقابت‌ها ۹ تیم حضور دارند که در دو گروه ۴ و ۵ تیمی مسابقه می‌دهند و ۴ تیم برتر راهی رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در کاستاریکا خواهند شد.

نتایج و برنامه ادامه رقابت‌ها به این شرح است:

گروه‌ ای:

نتیجه دیروز:

اندونزی ۵ - ۰ سوریه

نتایج و برنامه امروز:

ایران ۰ - ۰ عراق

برنامه دوشنبه ۱۹ آبان:

عراق - اندونزی

تیم اندونزی با ۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های ایران و عراق با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم سوریه بدون امتیاز چهارم است.

گروه بی:

ژاپن ۳ - ۰ مالزی

ازبکستان - بنگلادش

تیم یمن استراحت می‌کند.

برنامه دوشنبه ۱۹ آبان:

بنگلادش - یمن

مالزی - ازبکستان

تیم ژاپن استراحت می‌کند.