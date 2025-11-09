پخش زنده
امروز: -
مسابقات فوتبال قطع عضو قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ در جاکارتا اندونزی آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، در این رقابتها ۹ تیم حضور دارند که در دو گروه ۴ و ۵ تیمی مسابقه میدهند و ۴ تیم برتر راهی رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ در کاستاریکا خواهند شد.
نتایج و برنامه ادامه رقابتها به این شرح است:
گروه ای:
نتیجه دیروز:
اندونزی ۵ - ۰ سوریه
نتایج و برنامه امروز:
ایران ۰ - ۰ عراق
برنامه دوشنبه ۱۹ آبان:
عراق - اندونزی
تیم اندونزی با ۳ امتیاز در صدر است و تیمهای ایران و عراق با یک امتیاز دوم و سوم هستند و تیم سوریه بدون امتیاز چهارم است.
گروه بی:
ژاپن ۳ - ۰ مالزی
ازبکستان - بنگلادش
تیم یمن استراحت میکند.
برنامه دوشنبه ۱۹ آبان:
بنگلادش - یمن
مالزی - ازبکستان
تیم ژاپن استراحت میکند.