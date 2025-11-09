برگزاری هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایعدستی در قزوین
هشتمین دوره داوری مهر اصالت ملی صنایعدستی امروز در استان قزوین همزمان با سراسر کشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، بر اساس اعلام ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قزوین، این برنامه بهصورت دوسالانه برگزار و طی آن آثار هنرمندان در رشتههای مختلف صنایعدستی، پس از فراخوان عمومی، جمعآوری و در حضور داوران فنی و متخصص ارزیابی میشود.
در این دوره، ۱۱۵ اثر از ۹۰ هنرمند از سراسر استان دریافت شده که شامل مجموعهای از تولیدات سنتی و هنری در رشتههای دستبافتههای داری، رودوزیهای الحاقی، آثار چوبی، فلزی، زیورآلات سنتی، چرم و انواع بافتهای محلی و سنتی است.
هدف از برگزاری داوری مهر اصالت، حفظ اصالت آثار صنایعدستی، حمایت از هنرمندان، و ارتقای کیفیت تولیدات بومی عنوان شده است.
نتایج این داوری پس از بررسی نهایی بهصورت رسمی اعلام خواهد شد و آثار برگزیده نشان ملی مهر اصالت را دریافت میکنند.
قرار است در پایان این نشست برای ۳۴ اثر صنایع دستی مهر اصالت ملی صادر شود.