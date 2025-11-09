به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، بر اساس اعلام اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قزوین، این برنامه به‌صورت دوسالانه برگزار و طی آن آثار هنرمندان در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، پس از فراخوان عمومی، جمع‌آوری و در حضور داوران فنی و متخصص ارزیابی‌ می‌شود.

در این دوره، ۱۱۵ اثر از ۹۰ هنرمند از سراسر استان دریافت شده که شامل مجموعه‌ای از تولیدات سنتی و هنری در رشته‌های دست‌بافته‌های داری، رودوزی‌های الحاقی، آثار چوبی، فلزی، زیورآلات سنتی، چرم و انواع بافت‌های محلی و سنتی است.

هدف از برگزاری داوری مهر اصالت، حفظ اصالت آثار صنایع‌دستی، حمایت از هنرمندان، و ارتقای کیفیت تولیدات بومی عنوان شده است.

نتایج این داوری پس از بررسی نهایی به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد و آثار برگزیده نشان ملی مهر اصالت را دریافت می‌کنند.

قرار است در پایان این نشست برای ۳۴ اثر صنایع دستی مهر اصالت ملی صادر شود.