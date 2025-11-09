به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس جمعیت هلال احمر نیشابور گفت: به دنبال اعلام مرکز EOC خراسان رضوی مبنی بر گرفتاری سه شهروند طبیعت گرد در ارتفاعات روستای غار، دو تیم از نجاتگران امداد و نجات کوهستان به موقعیت اعزام شدند.

اسماعیل شاه بیکی، افزود: این افراد در مسیر صعود از آبشار‌های روستای غار، به دلیل ناآشنایی به منطقه و نیز تمام شدن آب و غذا و شارژ تلفن همراه ، در منطقه‌ای صعب العبور گرفتار شده بودند.

وی ادامه داد: نجاتگران کوهستان جمعیت هلال احمر شهرستان نیشابور با استفاده از دستگاه موقعیت یاب ، حادثه دیدگان را پیدا کردند و پس ایجاد کارگاه فنی نجات و پیمایش مسافت طولانی و صعب العبور، افراد را در صحت و سلامت کامل به منطقه امن انتقال دادند.