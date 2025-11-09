به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطفی گفت: براساس الگوی نقشه‌ها و با توجه به خروجی مدل‌های پیشابی هواشناسی، شرایط جوی تا اواخر هفته پایدار و یکنواخت پیش بینی می‌شود

کارشناس هواشناسی استان افزود: روز چهارشنبه به تدریج افزایش ابر در استان رخ می‌دهد و در این بازه زمانی دمای هوا تغییر محسوسی ندارد و وقوع یخبندان در مناطق سردسیر از جمله سربیشه و قائن کماکان محتمل است.

صبح امروز سربیشه با منفی دو درجه سلسیوس سردترین و روز گذشته بندان با بشینه دمای ۳۰ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین صفر و ۲۲ درجه سلسیوس ثبت شد.