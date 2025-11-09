به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، تنها کارخانه تولید خوراک دام و طیور در شهرستان رفسنجان که به دلیل تحریم‌ها و عدم تامین مواد اولیه مورد نیاز، تعطیل شده بود، با حمایت قضائی و پیگیری دیوان محاسبات استان، جهاد کشاورزی و سایر سازمان‌های مربوطه به چرخه تولید بازگشت.

رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان در آئین افتتاح مجدد این واحد تولیدی گفت: ۴۰ نفر کارگران این مجموعه با تعطیلی آن دچار مشکل شده بودند که با پیگیری مدیر این واحد تولیدی، این کارگران در سایر واحد‌های تولیدی تحت مدیریت وی به کار گرفته شدند تا در نهایت با افتتاح مجدد این واحد تولیدی بتوانند به محل کار اصلی خود بازگردند.

حسین رمضانی زاده ضمن تاکید بر لزوم حمایت از تولید و اشتغال، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی پای کار حمایت از تولید است و برای استمرار فعالیت این کارخانه، هرگونه حمایت حقوقی و قضایی لازم را انجام خواهیم داد تا حقوق ۴۰ نفر پرسنل مجموعه دچار مشکل نشود و در پیگیری‌های قضائی برای تأمین مواد اولیه نیز همراه این مجموعه خواهیم بود.

وی بیان کرد: حمایت از تولید و اشتغال، اصل مورد تاکید مقام معظم رهبری است و همه نهاد‌ها حتی اگر وظیفه ذاتی‌شان نباشد، با توجه به جنگ اقتصادی تحمیلی دشمنان علیه کشور وظیفه دارند در این مسیر نقش‌آفرینی کنند.