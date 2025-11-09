پخش زنده
امروز: -
مدیر مخابرات منطقه خوزستان از اجرای ۲۸۵ طرح اختصاصی فیبر نوری مخابرات برای ادارات و سازمانها در سطح شهرستانهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاحزاده با بیان اینکه توسعه زیرساختهای ارتباطی یکی از اولویتهای اصلی مخابرات استان است، اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف توسعه ارتباطی و ارتقای خدمات به دستگاههای اجرایی، تاکنون ۲۸۵ پروژه اختصاصی فیبر نوری توسط تیمهای فنی و عملیاتی مخابرات خوزستان اجرا، تحویل و به بهرهبرداری رسیده است.
وی با بیان این که در حال حاضر در مجموع ۵۲۵ طرح فیبر نوری اختصاصی در شهرستانهای مختلف استان تعریف شده، بیان داشت: بخش قابل توجهی از طرحهای اختصاصی ادارات و سازمانها تکمیل شده است و مابقی نیز در مراحل اجرا قرار دارند.
فلاحزاده با اشاره به نهادها و دستگاههای بهرهمند از این طرحها افزود: پروژه طرحهای اختصاصی یادشده در راستای تأمین نیازهای ارتباطی و افزایش کیفیت خدمات در سازمانهایی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت بیمه دانا، اداره کل اوقاف و امور خیریه، شبکه بهداشت و درمان، اداره ثبت اسناد و املاک، شرکت شهرکهای صنعتی، دادگستری استان و نیز نهادهای نظامی و انتظامی اجرا شده است.
مدیر مخابرات منطقه خوزستان در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای فنی و اجرایی این مجموعه تصریح کرد: مخابرات خوزستان با اجرای این پروژهها گام مهمی در توسعه زیرساختهای ارتباطی و تحقق دولت الکترونیک در سطح استان برداشته و آمادگی دارد تا در آینده نیز همکاری خود را با سایر دستگاهها برای اجرای طرحهای اختصاصی ادامه دهد.