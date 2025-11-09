برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد با وجود گذشت سه سال از تصویب مصوبه جدید مولدسازی دارایی‌های دولت در سران قوا، تنها ۳ درصد از اموال مازاد به فروش رسیده‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، هرچند در سال‌های مختلفی موضوع استفاده از دارایی‌های راکد دولتی مطرح می‌شد و از خصوصی سازی تا مولدسازی بار‌ها در بودجه‌ها از آن یاد شده بود.

بازهم در آبان ۱۴۰۱ سران قوا مصوبه‌ای را برای مولدسازی به تصویب رساندند تا جدی‌تر پیگیر آن باشند.

مقاومت دستگاه‌ها جزئی همیشگی است

علیرضا دولت آبادی، رئیس مرکز ملی مولدسازی دارایی‌های دولت در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما می‌گوید: طبق مصوبه یکی از روش‌ها استفاده از دارایی‌های مازاد دولت برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام است. اما مقاومت دستگاه‌ها هم همیشه جزو جدانشدنی کار ما چه در مولدسازی دارایی‌ها و چه در خصوصی سازی هاست.

او افزود: البته باید این راهم بدانیم که مصوبه جدید به تازگی مسیر خود و زیرساخت هایش جا افتاده و رفته رفته در حال تحول در نظام مولدسازی خواهیم بود.

تحولی که البته نزدیک به سه سال است، موفقیتی را چه در حوزه فروش و چه در حوزه‌های دیگر مولدسازی کسب نکرده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تنها سه درصد از املاک مازاد دولت از سال ۱۴۰۲ تا کنون به فروش رفته است.

مولدسازی فقط فروش اموال نیست

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، می‌گوید: مولدسازی دارایی‌های دولت تنها به فروش خلاصه نمی‌شود بلکه به معنا استفاده بهتر از داشته‌ها و توانایی‌های موجود در کشور است.

او افزود: فروش تنها بخشی از مولدسازی دارایی‌های دولت است. روش‌های مختلفی از جمله بهره برداری از معادن و تبدیل آن‌ها به ارزش افزود، تهاتر و همچنین استفاده از بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های کلان در حوزه نفت و گاز هم یعنی استفاده از توان به بهترین شکل ممکن.

روش‌های مولدسازی

در مولدسازی روش‌های مختلفی وجود دارد. ابتدا مولدسازی به دو دسته عمرانی و اموال غیر منقول تقسیم بندی می‌شوند. در قیمت طرح‌های عمرانی روش‌های فروش، معاوضه، مشارکت، تامین مالی از طریق بازار سرمایه، واگذاری حق بهره برداری، تهاتر و توقف طرح وجود دارند و در قسمت مولدسازی دارایی‌های غیرمنقول روش‌های فروش، واگذاری حق انتفاع، مشارکت، معاوضه، تهاتر و اوراق بهادار سازی وجود دارند.

با این حال وقتی به دو ملک با قدمت قدیمی در دو بازه مختلف یعنی سال ۱۴۰۱ و امسال سری می‌زنیم، میبینیم که اتفاقی برای این اموال رخ نداده است.

دیوان محاسبات کل کشور هم در گزارشی اعلام کرده که در سال گذشته، تنها ۱۰ درصد از درآمد‌های مولدسازی دارایی‌ها در بودجه محقق شده است. اما باید دید برای سال ۱۴۰۴ برآورد دیوان محاسبات چه میزان خواهد بود.

گزارش از نرگس معززی – خبرنگار گروه اقتصادکلان خبرگزاری صدا و سیما