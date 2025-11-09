معاون فنی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت جنوب‌شرق کشور: مشکل نشتی بنزین در محدوده پل هفده شهریور یزد برطرف شده، اما مسئولیت ترمیم و آسفالت محل بر عهده شهرداری یزد است.

سید امین آل‌طه در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد با اشاره به ماجرای نشتی بنزین در محدوده پل ۱۷ شهریور یزد در شش ماه پیش گفت: در این حادثه، شرکت خطوط لوله برای جلوگیری از خسارت و خطر آتش‌سوزی، بلافاصله و بدون نیاز به اخذ مجوز رسمی، عملیات تعمیرات اساسی را انجام داد.

وی افزود: طبق توافقات صورت‌گرفته، پس از اتمام کار شرکت، شهرداری موظف به آسفالت محل است. آخرین قول شهرداری این بود که تا امروزعملیات آسفالت انجام شود.

آل طه در خصوص تداوم خطرات ایمنی در این محدوده اظهار داشت: در برخی نقاط از جمله مسیر‌های منتهی به میدان ایرج افشار و شهید فلاح‌زاده نیز مشکلات مشابهی وجود دارد و شرکت خطوط لوله در حال مذاکره با شهرداری برای ایمن‌سازی است. متأسفانه حتی پایه‌های برق و تأسیسات شهری نیز در برخی نقاط روی حریم لوله‌ها قرار گرفته‌اند.

معاون فنی شرکت خطوط لوله درباره احتمال جابه‌جایی خطوط گفت:جابجایی خطوط انتقال بنزین تنها در صورتی امکان‌پذیر است که انبار نفت شهر یزد با تصمیم وزارت نفت و استانداری به محل جدید منتقل شود. در آن صورت، خطوط فعلی جمع‌آوری و به مسیر جدید منتقل خواهند شد.

سید امین آل‌طه تأکید کرد: شرکت خطوط لوله مسئول نگهداری و انتقال ایمن فرآورده‌های نفتی است و هرگونه بازسازی شهری یا ترمیم آسفالت در محدوده حریم، بر عهده شهرداری است. انتظار داریم این همکاری هر چه سریع‌تر انجام شود تا ایمنی شهروندان تضمین شود.

وی درباره وضعیت خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی در محدوده پل هفده شهریور یزد اظهار کرد: این خطوط مربوط به دهه ۱۳۶۰ هستند و در زمان احداث، هیچ‌گونه توسعه شهری در اطراف آنها وجود نداشت، اما متأسفانه با گذر زمان و توسعه شهر، در حریم این خطوط مجوز ساخت‌وساز صادر شده است.

آل طه افزود: شرکت خطوط لوله بار‌ها به شهرداری یزد تذکر داده که صدور مجوز در حریم لوله‌ها خطرناک است، اما در سال‌های گذشته خانه‌ها و مغازه‌هایی حتی در فاصله بسیار کم از خطوط ساخته شده‌اند. همین مسئله، شرایط ایمنی بسیار حساسی را برای ساکنان منطقه ایجاد کرده است.