به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ زمان خوب گفت: از یک میلیون و ۳۱۲ هزار هکتار زمین زراعی به لحاظ سطح در خوزستان، یک میلیون و ۱۴۸ هزار هکتار سند مالکیت صادر شده است.

او افزود: با توجه به اینکه میانگین کشور ۷۰ درصد بوده و در استان ۸۶.۷ درصد کار پیش برده شده، حدود ۱۷ درصد از میانگین کشوری بالاتر هستیم و رتبه هشتم کشوری به لحاظ سطح را به خود اختصاص داده‌ایم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان ادامه داد: از سال گذشته تا کنون طبق قرارداد‌های منعقد شده با شرکت‌های مشاوره‌ای، ۳۲ هزار قطعه سند مالکیت در حوزه قطعات صادر شده است.

خوب با اشاره به حوزه قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند گفت: یکی از راه‌های اخذ سند مالکیت، قانون تعیین تکلیف اراضی است که طبق قانون مردم می‌توانند کلیه املاک اعم از اراضی کشاورزی، باغات، خانه‌های مسکونی و مغازه‌هایی که دارند، به جز زمین محصور در محدوده شهر را در این سامانه ثبت کنند تا پس از بررسی تشریفات، سند صادر شود.

او با بیان اینکه برای روستا‌ها و شهر‌های کمتر از ۲۵ هزار خانوار، قانون ساماندهی صدور اسناد روستا‌ها وجود دارد، گفت: طبق تبصره ۳ ماده ۹ قانون حدنگار و قانون ساماندهی، مسئولیت این کار برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گذاشته شده است.