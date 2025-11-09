پخش زنده
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان با تاکید بر لزوم همبستگی بانوان بسیجی در کاهش آسیبهای خانواده گفت: نقش زنان در کاهش آسیبهای خانواده نه تنها به عنوان مسئولیت فردی، بلکه به عنوان یک وظیفه ملی و اجتماعی بسیار اهمیت دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، زینب پارسافخر در نشست تخصصی مجامع بانوان بسیجی در اهواز اظهار کرد: با تقویت بنیان خانواده و جایگاه آن میتوان تأثیرات مثبتی در راستای افزایش ارزشهای خانوادهمدارانه ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه در مناطقی از استان که وضعیت اقتصادی بهتری دارد، نرخ فرزندآوری پایینتر است، افزود: به طور کلی نرخ جمعیت خوزستان حدود ۲.۲ است که در مقایسه با قبل کمی نگران کننده است، اما در مقایسه با میانگین کشوری، در ردههای بالایی قرار داریم.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان بیان کرد: در برخی مناطق، به دلیل مسائل فرهنگی و قومیتی، نرخ جمعیت بالا بوده، اما در بخشهای شهری و متمول، نرخ جانشینپروری بسیار پایین است. یعنی در صورت فوت والدین، جایگزینی برای آنها وجود ندارد.
پارسافخر ادامه داد: در حوزه طلاق، آمار بالاست و برنامهریزی برای کاهش آن از طریق برگزاری کلاسهای مشاورهای در حین و قبل از ازدواج و در سالهای اولیه زندگی مشترک صورت میگیرد، زیرا بیشترین فروپاشیها در این دورهها رخ میدهد.
وی به اهمیت همافزایی و همکاری شبکههای عظیم بسیج خواهران بهویژه در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به منظور توانمندسازی خانوادهها در کاهش آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خوزستان، با اشاره به ضرورت همبستگی ملی و مشارکت عمومی در راستای کاهش آسیبهای خانواده، گفت: نقش زنان در بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای خود در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی بسیار اهمیت دارد.
پارسافخر اضافه کرد: در این راستا، برنامههایی در حوزه توانمندسازی قشر بانوان در حال اجرا است که با همکاری شبکههای محلی، میتوان این طرحها را در مناطق مختلف توسعه داد.