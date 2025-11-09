پخش زنده
گشت مشترک پلیس امنیت استان خوزستان و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز از جایگاه های عرضه سوخت فرآورده های نفتی اهواز و نواحی تابعه اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز گفت: طی همکاری و برنامه ریزیهای انجام شده گشت مشترک با حضور نمایندگان این شرکت و پلیس امنیت استان از جایگاههای عرضه سوخت فرآوردههای نفتی در سطح منطقه اهواز و نواحی دهگانه انجام شد.
وی افزود: این گشت با هدف مقابله با فروش مکملهای غیرمجاز سوخت در جایگاههای سطح منطقه، بهمنظور صیانت از حقوق مصرفکنندگان، حفظ کیفیت سوخت و جلوگیری از عرضه فرآوردههای غیرمجاز صورت گرفت.
ایدون اظهار داشت: گشت مشترک در راستای اجرای مصوبات قانونی و بهصورت مستمر و هدفمند و با بازدید میدانی از تعدادی مجاری عرضه سوخت در سطح منطقه، جهت بررسی مستندات و شناسایی تخلفات احتمالی انجام شد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه اهواز تصریح کرد: در این بازدیدها تذکرات لازم به جایگاهها برای پیشگیری از تخلفهای مشابه ابلاغ شد.
وی این اقدام را نمودی از همکاری و هماهنگی میان دستگاههای نظارتی و اجرایی برای حفظ سلامت بازار سوخت کشور و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده دانست.