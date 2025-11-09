پخش زنده
برداشت دانه روغنی کنجد از اراضی کشاورزی شهرستان پلدشت تنها کانون کشت این محصول در آذربایجان غربی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدشت گفت: این شهرستان تنها شهرستان در استان است که اقدام به کشت کنجد کرده و حدود ۴۰۰ هکتار از اراضی شهرستان پلدشت به این محصول اختصاص یافته است و پیش بینی میشود از هر هکتار یک و دو دهم تن معادل ۸۰۰ تن دانه روغنی کنجد از این محصول برداشت شود .
سامر اسدی با اشاره به اینکه ارقام کشت شده کنجد در این شهرستان اکثرا رقم محلی شکوفا و اولتان است خاطر نشان کرد: دانه روغنی کنجد نسبت به سایر محصولات بهاری نیاز ابی کمتری دارد و همچنین از لحاظ اقتصادی برای کشاورزان درامدش بیشتر و مقرون به صرفهتر میباشد؛ که پیش بینی میکنیم امسال از این اراضی ۸۰۰ دانه روغنی کنجد برداشت شود.
وی به مزایای کشت این محصول اشاره کرد و گفت: از هرکیلو گرم کنجد حدود ۴۰۰ گرم روغن تولید میشود و ۱۰۰ گرم دانه کنجد حدود ۵۰۰ کیلو کالری انرژی داره. همچنین دانه کنجد حاوی ویتامینهای ب ۶ نیاسین و تیامین و همچنین کلسیم. منیزیم اهن. فسفات میباشد که برای درمان بیماریهای دیابت و بیماریهای پوستی و کاهش فشار خون توصیه میشود.
کنجدهای تولیدی علاوه بر تامین بازار داخل استان بخشی از نیاز کشور به دانههای روغنی را تامین میکند و کشاورزان بعد از برداشت. محصول شان را برای کارخانههای فراوری ارسال میکنند .
نیاز کشور به کنجد سالانه بیش از صد هزار تن است که نیمی ازآن وارد میشود.