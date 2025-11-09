به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدشت گفت: این شهرستان تنها شهرستان در استان است که اقدام به کشت کنجد کرده و حدود ۴۰۰ هکتار از اراضی شهرستان پلدشت به این محصول اختصاص یافته است و پیش بینی می‌شود از هر هکتار یک و دو دهم تن معادل ۸۰۰ تن دانه روغنی کنجد از این محصول برداشت شود .

سامر اسدی با اشاره به اینکه ارقام کشت شده کنجد در این شهرستان اکثرا رقم محلی شکوفا و اولتان است خاطر نشان کرد: دانه روغنی کنجد نسبت به سایر محصولات بهاری نیاز ابی کمتری دارد و همچنین از لحاظ اقتصادی برای کشاورزان درامدش بیشتر و مقرون به صرفه‌تر می‌باشد؛ که پیش بینی می‌کنیم امسال از این اراضی ۸۰۰ دانه روغنی کنجد برداشت شود.

وی به مزایای کشت این محصول اشاره کرد و گفت: از هرکیلو گرم کنجد حدود ۴۰۰ گرم روغن تولید می‌شود و ۱۰۰ گرم دانه کنجد حدود ۵۰۰ کیلو کالری انرژی داره. همچنین دانه کنجد حاوی ویتامین‌های ب ۶ نیاسین و تیامین و همچنین کلسیم. منیزیم اهن. فسفات می‌باشد که برای درمان بیماری‌های دیابت و بیماری‌های پوستی و کاهش فشار خون توصیه می‌شود.

کنجد‌های تولیدی علاوه بر تامین بازار داخل استان بخشی از نیاز کشور به دانه‌های روغنی را تامین می‌کند و کشاورزان بعد از برداشت. محصول شان را برای کارخانه‌های فراوری ارسال می‌کنند .

نیاز کشور به کنجد سالانه بیش از صد هزار تن است که نیمی ازآن وارد می‌شود.

برداشت ۸۰۰ تن دانه روغنی کنجد از کشتزارهای پلدشت برداشت ۸۰۰ تن دانه روغنی کنجد از کشتزارهای پلدشت برداشت ۸۰۰ تن دانه روغنی کنجد از کشتزارهای پلدشت برداشت ۸۰۰ تن دانه روغنی کنجد از کشتزارهای پلدشت