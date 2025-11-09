رئیس اداره استعداد‌های درخشان اداره‌کل آموزش‌وپرورش چهارمحال و بختیاری از موفقیت چشمگیر دانش‌آموزان مدارس استعداد‌های درخشان استان در کنکور سراسری سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره استعداد‌های درخشان استان، با اعلام این خبر اظهار کرد: «در کنکور سراسری سال گذشته، ۲۱۵ دانش‌آموز از مدارس استعداد‌های درخشان استان موفق به قبولی در رشته‌های مختلف دانشگاهی شدند که این موفقیت حاصل تلاش دانش‌آموزان، همراهی خانواده‌ها و زحمات دبیران و مدیران مدارس است.

وی با اشاره به آمار رشته‌های تحصیلی پذیرفته‌شدگان افزود: از این تعداد، ۶۶ نفر در رشته پزشکی، ۱۲ نفر در رشته دندان‌پزشکی، ۷ نفر در داروسازی، ۵ نفر در علوم تغذیه، ۱۱ نفر در پرستاری، ۴۹ نفر در رشته‌های مهندسی، ۱۷ نفر در دانشگاه فرهنگیان، ۴ نفر در علوم آزمایشگاهی و ۴ نفر نیز در رشته حقوق پذیرفته شده‌اند.

احسان طاهری، با بیان اینکه این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی دانش‌آموزان استان است، تأکید کرد: موفقیت دانش‌آموزان استعداد‌های درخشان، نمادی از تلاش هدفمند، پشتکار، و برنامه‌ریزی دقیق آموزشی در مدارس سمپاد استان است که باید با استمرار حمایت‌ها و ارتقای امکانات آموزشی، زمینه‌ساز تداوم این روند شود.

وی در پایان افزود: اداره استعداد‌های درخشان استان با اجرای برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای هدفمند، همچنان در مسیر رشد علمی و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان گام برمی‌دارد و تلاش می‌کند سهم استان در قبولی‌های برتر کنکور سراسری افزایش یابد.