پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان از اجرای طرحهای ملی «کارورزی و مشوق بیمهای» و «یارانه دستمزد» با هدف توسعه اشتغال فارغ التحصیلان در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی لقمانی گفت: این طرحها با هدف افزایش قابلیت جذب و اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، از طریق انتقال مهارت، ایجاد انگیزه کارآفرینی، ارتقای مهارت و اخلاق حرفهای، انتقال دانش جدید به کارگاهها، کاهش هزینه جذب نیروی کار برای بنگاهها و توسعه اشتغال پایدار در استان اجرا میشود.
وی با بیان اینکه طرح «کارورزی و مشوق بیمهای» بر توسعه مهارتهای حرفهای دانشآموختگان دانشگاهی متمرکز شده، افزود: در این طرح، فارغالتحصیلان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر، با حداکثر ۳۵ سال سن، میتوانند برای نام نویسی با عنوان کارورز، به سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی almp.mcls.gov.ir مراجعه کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: پس از تأیید شرایط، کارورزان میتوانند دوره کارورزی خود را حداکثر به مدت ۳ ماه، در یکی از کارگاههای مشمول طرح سپری کنند و از کمکهزینه دولت بهرهمند شوند.
علی لقمانی افزود: اگر کارورز پس از پایان دوره، به عنوان نیروی کار جدید در همان کارگاه جذب شود، کارفرما از مشوق بیمهای معادل ۲۰ درصد سهم پرداختی خود به سازمان تأمین اجتماعی برخوردار خواهد شد.
وی همچنین از اجرای طرح ملی یارانه دستمزد در شهرستان شفت خبر داد و گفت: در این طرح که با هدف تسهیل ورود جوانان و اقشار خاص به بازار کار اجرا شده، دولت به مدت یک سال ۳۰ درصد حداقل دستمزد مصوب را به عنوان یارانه به کارفرمایان پرداخت میکند.