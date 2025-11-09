در مراسمی از پوستر اولین جشنواره ملی هوش مصنوعی و جشنواره شعر با عنوان فراغتی و کتابی در سمنان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، جشنواره ملی هوش مصنوعی در قالب تولید محتوا با موضوع کتاب و کتابخوانی و اختتامیه جشنواره شعر ۸ آذر در سمنان برگزار می شود

استاندار سمنان در دومین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی گفت: با توجه به نرخ بالای باسوادی استان سمنان به نسبت جمعیت در کشور باید فرهنگ کتابخوانی در این استان گسترش یابد.

وی افزود: یکی از درآمد‌های کتابخانه‌ها از محل پرداخت نیم درصد شهرداری‌هاست که باید شهرداری‌ها برای پرداخت آن اقدام کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان سمنان هم با بیان اینکه ۴۰ هزار نفر عضو کتابخانه‌های عمومی این استان هستند گفت : ۸۰ کتابخانه نهادی، مشارکتی و مستقل که دارای بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نسخه کتاب است ؛ در استان سمنان فعال هستند.

در این جلسه وضعیت تملک دارایی و همچنین برنامه‌های کتابخانه عمومی استان برای ساخت و راه اندازی برخی کتابخانه‌ها در شهرستان‌ها هم بررسی شد.