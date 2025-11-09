به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ کارآگاه علی حسینی با اشاره به تداوم فعالیت مجرمان سایبری گفت: شاهد آن هستیم که شیادان هر روز با یک شکل و شیوه جدید در کمین قربانیان نشسته‌اند و اگر کاربران اطلاع و دقت کافی را نداشته باشند، به راحتی گرفتار می‌شوند.

وی افزود: در روز‌های گذشته شاهد مواردی بودیم که مجرمان با عناوین جعلی همچون هدایای یارانه دولت از بانک ملی و دریافت جایزه از فروشگاه اتکا به کاربران پیام می‌دادند؛ شیوه و شگرد آنان یکی است و فقط موضوع را تغییر می‌دهند.

رییس پلیس فتا خوزستان ادامه داد: چند روز گذشته نیز این افراد با عنوان کارشناس بیمه تامین اجتماعی تماس گرفته و به قربانیان اعلام می‌کردند که از طرف نظام پزشکی برنده قرعه‌کشی شده‌اند.

سرهنگ کاراگاه حسینی با بیان اینکه برخی قربانیان به صورت ناخواسته با کلاهبرداران همکاری می‌کنند هشدار داد: قربانی، خودش اطلاعات بانکی را در اختیار شیاد قرار می‌دهد.

او از سرقت مبالغ کلان از شهروندان خبر داد و گفت: به تازگی شاهد مواردی بودیم که از همشهریان تحت همین عنوان قرعه‌کشی نظام پزشکی و بیمه تامین اجتماعی، مبالغی از ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان سرقت شده است.

رییس پلیس فتا خوزستان با تاکید بر اینکه رعایت چند نکته ساده می‌تواند کاربران را از گرفتاری نجات دهد، به شهروندان توصیه کرد: سازمان‌های دولتی و ارگان‌های رسمی، هرگز از طریق شبکه‌های اجتماعی و با شماره تلفن‌های شخصی اطلاع‌رسانی یا تماس نمی‌گیرند.

او گفت: شهروندان به هر پیام یا تماسی که با ادعای نمایندگی از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی انجام می‌شود، با شک و تردید نگاه کنند و مطمئن باشند که این یک دام است و به هیچ وجه اطلاعات شخصی و به ویژه اطلاعات بانکی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.