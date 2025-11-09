پیش‌بینی‌ها از استمرار پایداری هوا و کاهش کیفیت هوا تا اواخر هفته حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس اداره کل هواشناسی استان مرکزی گفت: مطابق بررسی‌ها تداوم پایداری هوا، سکون نسبی جو و وارونگی دما در روز‌های آتی ادامه خواهد داشت.

رضا مرادی افزود: این شرایط حداقل تا روز چهارشنبه موجب تداوم انباشت آلاینده‌های جوی در اراک و سایر مناطق صنعتی و پرجمعیت استان و کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات در این مناطق خواهد شد.

کارشناس هواشناسی گفت: روز گذشته هشدار آلودگی سطح زرد شماره ۱ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص کاهش کیفیت هوا صادر شد.

مرادی افزود: شرایط دمایی فعلی کمابیش در روز‌های آتی تداوم خواهد داشت و نوسان دمایی قابل توجهی در استان پیش بینی نمی‌شود.

کارشناس هواشناسی گفت: حداقل تا ۱۰ روز آینده سامانه بارشی موثری در استان نخواهیم داشت.