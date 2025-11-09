سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران گفت: تأمین گندم، نخستین اولویت کاری اداره کل غله مازندران است و در هفته‌های آینده از تمامی ظرفیت‌ها برای ورود و ذخیره‌سازی مناسب استفاده می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین جلسه شورای مدیران اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با حضور سید محمد جعفری سرپرست جدید غله و مدیران ستادی برگزار شد.

در این نشست، جعفری با اشاره به اهمیت موضوع امنیت غذایی کشورگفت: با توجه به شرایط کنونی منطقه و کشور، تحقق امنیت غذایی مستلزم همدلی، تعامل و تلاش جمعی همه همکاران است. امیدوارم در مسیر جدید با همراهی یکدیگر بتوانیم خدمتگزار خوبی برای مردم شریف استان باشیم.

وی افزود: امنیت تأمین گندم، نخستین اولویت کاری اداره کل غله مازندران است و در هفته‌های آینده از تمامی ظرفیت‌ها برای ورود و ذخیره‌سازی مناسب گندم در استان استفاده خواهد شد.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی مازندران همچنین بر تقویت تعامل با اتحادیه‌های خبازان، انجمن صنفی کارخانجات آرد و شرکت‌های حمل‌ونقل تأکید کرد و گفت: شنیدن دغدغه‌ها و نظرات فعالان این حوزه، راهگشای بهبود عملکرد و ارتقای جایگاه صنعت آرد و نان است. ما همه اعضای یک خانواده هستیم و باید در حفظ اعتبار و آبروی این صنعت در جامعه بکوشیم.

وی خاطرنشان کرد: از هم‌اکنون اقدامات لازم برای تأمین کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم در ایام ماه مبارک رمضان و تعطیلات نوروز آغاز شده تا شهروندان در تأمین مایحتاج خود با مشکلی مواجه نشوند.