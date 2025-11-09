پخش زنده
رئیس پلیس راه خوزستان گفت: با رانندگان متخلف با سرعت بالای ۱۶۰ کیلومتر در محورهای خوزستان برخورد قانونی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سعید رحیمی در گفتوگو با خبر سیمای خوزستان با اشاره به اینکه نخستین عامل تصادفات در محورهای استان خطای انسانی است، افزود: عدم رعایت مقررات رانندگی، تخطئی از سرعت مطمئنه، انحراف به چپ و عدم رعایت حق تقدم از بیشترین عوامل تصادفات در استان است.
وی ادامه داد: با دستور مرجع قضایی طرح برخورد با رانندگانی که با سرعت بالای ۱۶۰ کیلومتر در محورهای استان تردد میکنند اجرا میشود که براساس آن و با بهره گیری از دوربینهای ثبات هوشمند که روزانه تخلفات را ثبت میکنند این رانندگان شناسایی میشوند.
رئیس پلیس راه خوزستان عنوان کرد: هممچنین با توجه به شرایط آب و هوایی استان و پدیده مه در محورهای خوزستان طرح آموزش رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی استان در دستور کار قرار گرفته است. روزانه ۱۵۰ هزار نفر از کارگران و کارمندان موسسات مختلف در جادههای خوزستان تردد میکنند که در این طرح رانندگان سرویس این موسسات تحت آموزش قرار میگیرند.