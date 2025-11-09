پخش زنده
استاندار خراسان رضوی گفت: برای کسانی که درخواست واردات نهاده دامی دارند، به صورت استانی اقدام میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری امروز در جمع مدیران واحدهای تولیدی لبنیات خراسان رضوی افزود: با مصوبه شورای تامین میتوانیم نهاده دامی را ثبت سفارش و از کشورهای همسایه وارد کنیم و واحدهای بزرگ در این خصوص میتوانند درخواست بدهند.
وی ادامه داد: اینکه در برخی کارها منتظر تصمیم و ابلاغ از تهران شویم باعث عقب افتادن کارها میشود و باید برای مشکلات هرچه زودتر راهی پیدا کنیم.
استاندار خراسان رضوی افزود: حل برخی مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی نیز نیازمند هماهنگی بیشتر بین دستگاههای استانی و روانسازی امور است.
کوتاه کردن دست دلالان، کمبود نهاده دامی، نظارت بر واحدهای لبنی و دامداریهای سنتی، ارتقای سرانه مصرف لبنیات و مالیات از جمله مشکلات و دغدغههای مطرح شده تولیدکنندگان لبنیات خراسان رضوی بود.
۱۸۶ واحد صنعتی در خراسان رضوی پروانه بهرهبرداری لبنی دارند که از این تعداد ۱۰۰ واحد در حال فعالیت هستند.