وزیر آموزشوپرورش با هدف ایجاد تنوع در فرصتهای تربیتی در مراکز آموشی و تربیتی برای پاسخگویی به نیازهای دانشآموزان، دستورالعمل برگزاری «جشنواره مدرسهای نقشینه» با شعار «هر دانشآموز یک نقش، هر دانشآموز یک تشکل» به ادارههای کل آموزشوپرورش استانها ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این دستورالعمل آمده است: جشنواره «مدرسهای نقشینه» دارای سه رویداد اصلی؛ فعالسازی همه تشکلهای دانش آموزی در مدرسه، فعال سازی نقشهای مدرسهای و مسابقات و مشارکت فراگیر مدرسهای است.
بر اساس این ابلاغ، در سال اول برگزاری، بخش رقابتی جشنواره ویژه مدارس متوسطه اول است و باید اقدامات طبق برنامه زمان بندی قید شده در دستورالعمل، در طول سال تحصیلی انجام شود. گفتنی است؛ اجرای کامل و موفق این جشنواره، سطح مشارکت مدارس و نقش پذیری دانشآموزان، بهعنوان یکی از ملاکهای ارزیابی عملکرد در حوزه پرورشی و فرهنگی مدارس محسوب میشود.