به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
شوراها جایگاه ویژهای در ابعاد حقوقی، مدنی و دینی نظام جمهوری اسلامی ایران دارند، بستری برای حضور مستقیم شهروندان در فرآیندهای تصمیمگیری کلان محلی فراهم میآورند.
شوراهای اسلامی شهر و روستا، با استناد به قانون اساسی، دارای نقش مهمی در تعیین مسیر و نظارت بر عملکرد ساختارهای مدیریتی در سطح شهرها و روستاها هستند.
اعضای این شوراها مستقیماً توسط رأی مردم انتخاب میشوند که این خود تضمینکننده مشروعیت و مردمی بودن نهاد شورا است.
کارکردهای شوراهای اسلامی فراتر از یک نهاد مشورتی ساده است؛ این شوراها دارای وظایف مدیریتی، برنامهریزی استراتژیک، هدفگذاری توسعهای و نظارت دقیق بر اجرای مصوبات و عملکرد نهادهای اجرایی هستند.
به گفته کارشناسان، در صورت فعالیت صحیح، تخصصی و مبتنی بر برنامه، شوراهای منتخب میتوانند به عنوان موتور محرک اصلی، مسیر پیشرفت و توسعه همهجانبه روستاها، شهرها و در نهایت کشور را هموار سازند. این نهادها باید با درک عمیق نیازهای واقعی مردم محلی، سیاستها و برنامههایی را تصویب کنند که منجر به بهبود کیفیت زندگی شهروندان شود.