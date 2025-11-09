شوراهای اسلامی شهر و روستا؛ نماد حضور مردم در حکمرانی و پیشران توسعه محلی

شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان یکی از نهادهای اساسی و منتخب مردم در ساختار حکمرانی کشور، نقشی محوری در تحقق مشارکت مدنی و نظارت بر مدیریت شهری و روستایی ایفا می‌کنند.