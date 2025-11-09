به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ایرج مومنی شریفی با اشاره به دو مورد رفع تصرف اراضی ملی در اهواز به مساحت بیش از ۶۰۰ مترمربع، گفت: ارزش این اراضی بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال است که با هوشیاری و اقدامات به موقع رفع تصرف شد.

وی افزود: با تلاش و همت کارکنان یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و پشتیبانی عوامل انتظامی در شهرستان این میزان رفع تصرف در سطح شهرستان اهواز اجرا شد و اقدامات لازم به عمل آمد.

مومنی بیان کرد: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره راه و شهرسازی اهواز با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصت‌طلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیت‌المال را کوتاه می‌کنند و همچنین به صورت مستمر و شبانه‌روزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار می‌دهد.

رئیس اداره راه و شهرسازی اهواز از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان خوزستان در مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال قدردانی کرد و اظهار داشت: از شهروندان درخواست می‌شود مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.