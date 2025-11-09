پخش زنده
امروز: -
اجرای نمایش «دورهگردها» از تولیدات مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش «دورهگردها» به کارگردانی علی فروتن که مهر ۱۴۰۴ در شهرهای کرج، جم، خورموج، بوشهر، برازجان، دیلم، بهبهان، آبادان، خرمشهر، اهواز، دزفول، شهرضا و اصفهان اجرا شده است؛ در ادامهی اجراهای خود و در امتداد طرح تناوبی اجرای تئاتر کانون در آبان به شهرهای خمین، الیگودرز، اراک، سنندج و شاهینشهر سفر خواهد کرد.
نمایش دورهگردها نوشتهی زیبا برجیفلاح و کارگردانی علی فروتن نمایشی شاد و آهنگین است که برای کودک و خانواده طراحی شده است.
در خلاصه این نمایش آمده است: کودکانی با شرایط متفاوت با این گروه روبهرو شده و اتفاقهای ویژهای را در کنار هم رقم میزنند. این نمایش سعی دارد به صورت غیرمستقیم موارد مختلف رفتاری را با رویکرد روانشناسی بررسی کند.
نمایش دورهگردها تا پایان آذر ۱۴۰۴ روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت ۱۹ در سالن سینما تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان شهید حسن نصرالله تهران نیز اجرا میشود.
سایر عوامل نمایش «دورهگردها» عبارتند از بازیگران: حمید گلی، علی فروتن، محمد حاجیبابایی، زیبا برجیفلاح، امید اسکندر و محمد ملاولی، موسیقی و اجرا: امید اسکندر و محمد ملاولی، دستیارکارگردان و برنامهریز: سعیده دادگر، طراح صحنه: مهدی نیکروش، طراح لباس: سعیده دادگر، طراح گریم: لیلا پریشان، طراح پوستر و بروشور: شیوا بابابیگی، عکاس و ساخت تیزر: محمدسالار گلی، ساخت دکور: امیر یزدانصفت، دوخت لباس: مژگان برنده، روابط عمومی: علیرضا باقری، دستیار لباس و صحنه: فوژان فروتن و دستیار گریم: مهدیس نوروزی.
طرح تناوبی تئاتر در امتداد درخواست مراکز هنری و مراکز استانها با نظارت مستقیم مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون و از میان تولیدات این مرکز اجرا میشود.
نمایشهای شرکتکننده در این طرح به صورت اجرای صحنهای در سالنهای شهر تهران و مراکز استانها یا بر روی تماشاخانه سیار کانون در مناطق مختلف استانها اجرا دارند.