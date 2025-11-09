به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رحیم فلاح‌زاده با بیان اینکه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی یکی از اولویت‌های اصلی مخابرات استان است گفت: در راستای تحقق اهداف توسعه ارتباطی و ارتقای خدمات برای دستگاه‌های اجرایی، تاکنون ۲۸۵ پروژه اختصاصی فیبرنوری توسط تیم‌های فنی و عملیاتی مخابرات خوزستان اجرا، تحویل و به بهره‌برداری رسیده است.

او افزود: در حال حاضر در مجموع ۵۲۵ طرح فیبر نوری اختصاصی در شهرستان‌های مختلف استان تعریف شده است که بخش قابل توجهی از طرح‌های اختصاصی ادارات و سازمان‌ها تکمیل شده و مابقی نیز در مراحل اجرا قرار دارند.

مدیر مخابرات منطقه خوزستان با اشاره به نهاد‌ها و دستگاه‌های بهره‌مند از این طرح‌ها گفت: این طرح‌های اختصاصی در راستای تأمین نیاز‌های ارتباطی و افزایش کیفیت خدمات در سازمان‌هایی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت بیمه دانا، اداره کل اوقاف و امور خیریه، شبکه بهداشت و درمان، اداره ثبت اسناد و املاک، شرکت شهرک‌های صنعتی، دادگستری استان و نیز نهاد‌های نظامی و انتظامی اجرا شده است.

فلاح‌زاده ادامه داد: مخابرات خوزستان با اجرای این طرح‌ها گام مهمی در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و تحقق دولت الکترونیک در سطح استان برداشته است و آمادگی دارد تا در آینده نیز همکاری خود را با سایر دستگاه‌ها برای اجرای طرح‌های اختصاصی ادامه دهد.