به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نقده در تشریح این خبر گفت: ۳هزار و یکصد هکتار دراین شهرستان زیر کشت محصول چغندر قند رفته است و آخرین محصولی است که به بار نشسته است.

کریم ابراهیم زاده از آغاز برداشت این محصول از اواسط مهر خبر داد و تصریح کرد: به محض برداشت چغندرقند با متوسط عملکرد ۸۰ تن در هکتار، برای فرآوری به کارخانجات قند استان حمل می‌شود.

قائم مقام کارخانه قند نقده نیز گفت: پیمان بسته شده با کشاورزان ۴ هزار و ۹۰۰ هکتار است و پیش بینی می‌شود ۳۰۰ هزار تن چغندرقند تحویل کارخانه قند نقده شود.

مسعود نظری بالاترین عیار در این کارخانه را ۲۲ و پایین‌ترین عیار را ۱۱ اعلام و تصریح کرد: سال گذشته ۲۵۲ هزار تن تحویل گرفتیم و مطالبات چغندر کاران طرف قرارداد هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود که مطالبات برخی کشاورزان مانده و در تلاش هستیم انشالله تامین منابع مالی بشود که بتوانیم خلف وعده‌های گذشته را جبران کنیم.

امیر عباس جعفری فرماندار نقده با اشاره به اینکه ۱۰ درصد مطالبات کشاورزان از سال زراعی گذشته باقی مانده است افزود: هدف از بازدیداز کارخانه قند نقده بررسی وضعیت موجود کارخانه و بحث مطالبات کشاورزان بود که کشاورزان نگران این موضوع بودند، طی رایزنی که با مدیران کارخانه قند داشتیم مقرر شد مدیران نسبت به حل مشکلات کشاورزان و مطالبات سریعا اقدام نمایند.

سال گذشته از ۲۵۲ هزار تن چغندر تحویلی نزدیک به ۳۵ هزار تن شکر استحصال شده که پیش بینی میشود امسال نزدیک به ۴۰ هزار تن شکر استحصال بشود.