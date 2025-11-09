پخش زنده
رئیس پلیس فتای استان یزد از برگشت مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال طی چند ساعت به حساب مالباخته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، سرهنگ حسن ابوالحسینی گفت: پس از مراجعه به موقع مالباخته به مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا مبنی بر برداشت غیرمجاز مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال از حساب بانکی اش، موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
وی، ادامه داد: در بررسی اولیه مشخص شد کلاهبردار پس از برداشت غیر مجاز برای تبدیل این پول از یکی از فروشگاهها خرید اینترنتی انجام داده که با اقدام سریع و تخصصی کارشناسان پلیس فتا و پس از هماهنگی قضایی وجه مورد نظر از طریق آن شرکت مسدود شد.
رئیس پلیس فتا استان یزد گفت: متاسفانه با وجود اطلاع رسانیهای گسترده هنوز لینکهای جعلی با عناوین متفاوت و فریب کارانه قربانی می گیرد که شهروندان میتوانند با کمی تامل و کلیک نکردن بر روی لینکهای مخرب از متضرر شدن خود جلوگیری کنند.
وی از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در بستر فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بلافاصله موضوع را از طریق پل ارتباطی ۰۹۶۳۸۰ به کارشناسان مرکز فوریتهای سایبری پلیس اطلاع دهند.