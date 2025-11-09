جمعی از دانشجویان فعال قرآنی، اعضای تشکل‌های اسلامی،فرهنگی و هنری و انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی با نماینده ولی‌فقیه در استان دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ، آیت‌الله سیدحسن عاملی در دیدار با فعالان قرآنی، تشکل‌های اسلامی، کانون‌های فرهنگی و هنری و انجمن‌های علمی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه از جهت سلوک اجتماعی باید فرهنگ بسیار فاخری داشته باشیم، گفت: اقدام دانشگاه محقق اردبیلی در ایجاد زمینه مناسب برای ایفای نقش دانشجویان در جامعه ارزشمند است.

وی به ضرورت ایجاد احساس جمعی در جامعه تاکید کرد و افزود: دنیا با احساس جمعی پیشرفت کرده است و توجه به این موضوع بسیار مهم است.

عاملی با تاکید بر اینکه باید پا به پای تحولات علمی دنیا حرکت کنیم، تصریح کرد: کلاس درس سنگر استقلال، حاکمیت ملی و سرنوشت کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اردبیل با بیان اینکه تکنولوژی حق همه انسان‌ها بوده و توسعه و پیشرفت می‌آورد، ادامه داد: ایده تبدیل علم به ثروت تنها راه کشور برای پیشرفت است.

وی حریت را ثروت اصلی یک ملت معرفی کرد و گفت: باید علاوه بر اینکه تلاش کنیم از لحاظ علمی پیشرفت کنیم، نفوسمان نیز پاک باشد.

دکتر محمد حسن‌زاده رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه یکی از رویکرد‌های اصلی ما در دانشگاه توجه به کیفی‌سازی فعالیت‌ها است، گفت: مهمترین دغدغه ما در حوزه فرهنگی نیز این است که هدف پیش‌بینی شده برای یک برنامه محقق شده و اثربخشی لازم را داشته باشد.

وی افزود: تلاش ما بر این است تا در برنامه‌های فرهنگی جاذبه ایجاد کنیم.

حسن‌زاده با بیان اینکه با همکاری تشکل‌های دانشجویی ویژه برنامه استقبال از دانشجویان ورودی جدید به نحو شایسته برگزار شد، تصریح کرد: این برنامه برای ۳ هزار و ۸۰۰ دانشجوی ورودی جدید این دانشگاه به تفکیک دانشکده‌ها برگزار شد.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه این دانشگاه از لحاظ رفتار دانشجویان و شاخص فعالیت‌های فرهنگی جزو دانشگاه‌های نمونه کشور است، ادامه داد: دانشگاه محقق اردبیلی علی‌رغم اینکه نسبت به دانشگاه‌های مطرح کشور، دانشگاه جوانی است، با این حال در بسیاری از زمینه‌ها گوی سبقت را از آنها ربوده است.

گفتنی است در این دیدار تعدادی از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی نیز به ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود پیرامون فعالیت‌های دانشجویی در دانشگاه محقق اردبیلی پرداختند و از منتخبان جشنواره‌های قرآنی تجلیل به عمل آمد.