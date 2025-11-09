معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: قاچاقچی لوازم جانبی رایانه به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مازیار طهماسبی بیان داشت: ماموران نیروی انتظامی هندیجان پس از توقیف یک دستگاه خودرو و کشف کالای به ظن قاچاق شامل پایه نگهدارنده مانیتور و رایانه یکپارچه گزارش را جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاق لوازم جانبی رایانه به ارزش یک میلیارد و ۱۵۱ میلیون ریال در شعبه اول بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی هندیجان رسیدگی شد.

طهماسبی تصریح کرد: شعبه با بررسی پرونده و محرز شدن تخلف، متخلف را علاوه بر ضبط کالا به پرداخت یک میلیارد و ۱۵۱ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.

معاون قضایی و نظارت تعزیرات حکومتی خوزستان اضافه کرد: شعبه همچنین با توجه به بالا بودن قیمت خودرو از قیمت کالا، یک میلیارد و ۱۵۱ میلیون ریال معادل ارزش کالای کشف شده به جریمه اضافه و متخلف را در مجموع به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۰۲ میلیون ریال محکوم کرد.