در مراسمی قرارداد کارگاهی ۲۰ هزار دستگاه خودرو بنزینی دوگانه سوز سی‌ان‌جی بین شرکت ملی پخش فراورد‌های نفتی ایران و شرکت شهاب گازسوزدرقم تولید کننده انواع کیت‌های گازسوز خودرو به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز قم مسئول طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: این قرارداد بر اساس برنامه هفتم توسعه و با هدف تنوع بخشی به سبد سوخت عملی شده است.

سعید رحمان سالاری افزود: مبلغ این قرارداد ده و نیم میلیون دلار و در مدت یک سال به اجرا می‌رسد.

وی افزود: با تولید و نصب این تعداد دستگاه کیت گاسوز سالانه ۲۸ میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی خواهد شد.

مدیر طرح سی ان جی شرکت ملی پخش فراورد‌های نفتی ایران گفت: در بحث تولید کارخانه‌ای و هم تبدیل کارگاهی اقداماتی در حال انجام است که در بحث تولید کارخانه‌ای قرارداد‌هایی با شرکت‌های خودروساز صورت گرفته که از ابتدای سال تاکنون حدود ۵۵ هزار قرارداد تولید خودروی کارخانه‌ای منعقد شده است.