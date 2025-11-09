پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نمایشگاه کتاب به مناسبت گرامیداشت سی و سومین دوره هفته کتاب در محل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سلماس افتتاح شد.
این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی از ۱۷ آبان تا ۶ آذرماه به مدت ۲۰ روز دایر است و علاقهمندان میتوانند هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۹ شب از آن بازدید کنند. کتابها در این نمایشگاه با ۵۰ درصد تخفیف عرضه میشوند.
همچنین سایر برنامههای مرتبط با سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در شهرستان سلماس، همزمان با سراسر کشور و با شعار «بخوانیم برای ایران» از ۲۴ تا ۳۰ آبانماه با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی توسط ادارات، سازمانها و نهادهای مرتبط برگزار خواهد شد.