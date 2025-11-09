پخش زنده
اداره کل هواشناسی خوزستان اعلام کرد، ساکنان شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان همچنان شاهد صبحهای غبار و مه آلود خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی همچنان تا پایان هفته جو پایداری را بر روی استان نشان میدهد که سبب افزایش غلظت آلایندهها و غبارصبحگاهی در شهرهای صنعتی و بزرگ استان خواهد شد.
محمد سبزه زاری افزود : طی فردا دوشنبه مه رقیق و از روز سه شنبه تا روز پنجشنبه، ابرناکی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در سواحل و مناطق جنوبی و تا حدودی بخشهای مرکزی استان مورد انتظار خواهد بود.
تا پایان هفته تغییرات دمایی بصورت نوسانات ۱ تا ۲ درجهای پیش بینی میشود.
در شبانه روز گذشته هویزه با دمای ۳۳.۷ و ایذه با دمای ۶.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۳.۶ و کمینه دمای ۱۲.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.