سومین جشنواره ملی انار و خرمالوی شیراز در بوستان شهید رجایی آغاز به کار کرد .

آغاز به کار جشنواره ملی انار و خرمالوی شیراز

آغاز به کار جشنواره ملی انار و خرمالوی شیراز





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر ناحیه ویژه باغات شهرداری شیراز از برگزاری سومین جشنواره ملی انار و خرمالو خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف حمایت از باغداران، عرضه مستقیم محصولات و ارتقای فرهنگ باغداری همزمان با آغاز فصل برداشت انار و خرمالو از امروز تا ۳۰ آبان‌ماه در بوستان شهید رجایی واقع در فرهنگ‌شهر برگزار شده است .

بیژن زارعی، با تأکید بر اهمیت این رویداد اظهار داشت: به‌منظور حمایت از باغداران شهر شیراز و ارائه محصولات بدون واسطه، این ناحیه با دعوت از باغداران و اختصاص رایگان غرفه‌ها، زمینه عرضه مستقیم محصولات را فراهم کرده است .

وی افزود: در حاشیه برگزاری این جشنواره، علاوه بر آموزش‌های تخصصی باغداری، برنامه‌های فرهنگی و گردشگری متنوع نیز پیش‌بینی شده است تا ضمن تقویت تعامل شهروندان با باغداران، زمینه رونق اقتصادی این قشر فراهم شود.

سومین جشنواره ملی انار و خرمالوی شیراز به مدت سیزده روز، همه روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱ پذیرای شهروندان و گردشگران است .