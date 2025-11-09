پخش زنده
امروز: -
پویش سلامت علوی طرح شهید رئیسی برای ارائه خدمات دندانپزشکی رایگان در بروجرد اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛روابطعمومی معاون استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد اعلام کرد:پویش سلامت علوی با عنوان طرح شهید آیتالله رئیسی با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان اقشار کمبرخوردار در شهرستان بروجرد اجرا شد.
این طرح با مشارکت و نظارت فرمانداری ویژه شهرستان و حمایت بنیاد علوی و مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی و بسیج جامعه پزشکی، بهصورت رایگان برای خانوارهای دهکهای یک و دو از مناطق محروم شهری و روستایی برگزار شده است.
در این طرح بیش از ۲۱۰ نفر از شهروندان تحت پوشش خدمات قرار گرفتند و در مجموع بیش از یکهزار و ۲۰۰ خدمت دندانپزشکی و بهداشتی به صورت رایگان به مردم مناطق محروم بروجرد ارائه شد.