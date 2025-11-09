پخش زنده
رئیس دانشگاه آب و برق عباسپور با اشاره به افزایش نگرانکننده مصرف آب در کشور، گفت: اجرای طرح بازرگانی آب میتواند یکی از مؤثرترین روشها برای مدیریت و کاهش مصرف منابع آبی باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نعمت حسنی، رئیس دانشگاه صنعت آب و برق عباسپور، در سخنرانی خود با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور گفت: «در حال حاضر، بحران آب بهعنوان یکی از مسائل جدی کشور مطرح است و بر اساس بررسیها، پیشبینی میشود میزان بارش تا پایان قرن بیستویکم به حدود ۱۴۸ میلیمتر کاهش یابد.
وی افزود: «بیشترین میزان هدررفت آب در بخش کشاورزی رخ میدهد و در سه اقلیم اصلی کشور، بخش زیادی از منابع آبی نیز بهدلیل تبخیر از دست میرود.
نعمت حسنی، رئیس دانشگاه صنعت آب و برق عباسپور، با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آبی کشور گفت: «ما با خشکسالی روبهرو نیستیم، بلکه با خوشقرنی مواجهایم؛ به این معنا که باید قدر تکتک قطرات آب را بدانیم.
وی با اشاره به چالشهای مدیریتی در حوزه آب اظهار کرد: میزان هدررفت آب در کشور بسیار بالاست؛ بیش از ۱۵ درصد از این میزان، هدررفت واقعی محسوب میشود و حتی بخشی از آب تصفیهشده نیز از طریق نشت در لولهها به زیر زمین نفوذ میکند.
حسنی ادامه داد: عمر لولههای فولادی انتقال آب در کشور به ۲۵ سال هم نمیرسد، در حالی که در کشورهایی مانند ژاپن این لولهها تا حدود ۱۰۰ سال دوام دارند.
رئیس دانشگاه صنعت آب و برق عباسپور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «دریاچه ارومیه را چاههای اطراف خشک نکردهاند، بلکه مدیریت نادرست منابع آبی در سطح کلان عامل اصلی این وضعیت است.
وی بازچرخانی آب را از راهکارهای مؤثر در مدیریت منابع آبی دانست و افزود: «در حال حاضر برای آبرسانی ۵۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه میکنیم، در حالی که اگر تنها ۵ تا ۱۰ درصد از این منابع را صرف بازچرخانی آب کنیم، نتایج بسیار بهتری بهدست میآید.
رئیس دانشگاه صنعت آب و برق عباسپور با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آب در کشور گفت: «ما حدود ۱۰ سال پیش این موضوع را به وزارت نیرو مطرح کردیم و بر ضرورت تغییر رویکرد در بهرهبرداری از منابع آبی تأکید داشتیم.
نعمت حسنی در ادامه به طرح پژوهشی مطرحشده در دانشگاه اشاره کرد و افزود: در این طرح، تولید بایوچار (ذغال زیستی) از ضایعات زیستتوده مورد بررسی قرار گرفته است. اجرای این طرح میتواند علاوه بر بازچرخانی آب، موجب کاهش آلودگی آب و هوا نیز شود.
در ادامه نشست، محمود شمیلی، مدیرعامل شرکت کشت و صنعت کارون، با اشاره به اهمیت نقش آموزش در کشاورزی گفت: «بسیاری از مروجان کشاورزی در روستاها فعالیت مؤثری داشتهاند، اما حلقه ترویج کشاورزی در سالهای اخیر تضعیف شده و نیاز به احیای جدی دارد.
وی با بیان اینکه هزینههای زیستمحیطی در کلانشهر اهواز بسیار بالاست، افزود: ماهانه حدود ۳ همت تنها برای فیلترهای هوا در شهر اهواز هزینه میشود؛ در حالی که اگر زیرساختها از ابتدا بهدرستی آماده میشد، نیازی به چنین هزینههایی نبود.
شمیلی گفت: در بخش کشاورزی، حدود یک میلیون تن ضایعات کشاورزی در کشور وجود دارد که میتواند بهصورت مؤثری بازیافت و در مسیر تولید محصولات جدید مورد استفاده قرار گیرد.
در ادامه این نشست، علی مریدی، مدیر بخش محیطزیست دانشگاه صنعت آب و برق عباسپور، با اشاره به چالشهای ساختاری در حوزه آب گفت: «مشکل آب در ایران تنها ناشی از اقلیم نیست، بلکه بخشی از آن به این دلیل است که به نظرات علمی صنعت و دانشگاه توجه نمیشود.
او تأکید کرد: مسئله آب، ابرچالش کشور است و طرح تولید بایوچار میتواند یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی باشد.
مریدی افزود: در حال حاضر جنگلهای نیشکر از منابع اصلی جذب دیاکسیدکربن (CO₂) محسوب میشوند و این مواد به زیستتوده تبدیل میشوند.
سپس بیژن یگانه، عضو هیئتعلمی دانشگاه صنعت آب و برق عباسپور، درباره جنبههای کاربردی این طرح گفت: «این دستاورد در هر دو حوزه صنعت و محیطزیست کارآمد است. ما سالانه حدود یک میلیون تن ضایعات زیستی در کشور داریم که نگهداری آنها در سطح زمین مشکلات فراوانی بهدنبال دارد.
وی افزود: در این طرح، ضایعات زیستتوده به اجسام جامدی تبدیل میشوند که میتوان از آنها در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، صنایع و بهعنوان مکمل خوراک دام و طیور استفاده کرد.
یگانه تصریح کرد: این مجموعه در سال ۱۴۰۱ بهصورت پایلوت راهاندازی شد و در سال ۱۴۰۲ بهعنوان یک شرکت دانشبنیان به ثبت رسید.
در ادامه، احمد طاهری، رئیس مرکز هوا و اقلیم محیطزیست، با اشاره به ناترازی منابع در کشور گفت: «در حال حاضر ناترازی قابلتوجهی در بخشهای آب و هوا وجود دارد و این منابع با محدودیتهای جدی مواجهاند.
وی افزود: «زیستتوده میتواند در بخشهای مختلف برای کاهش گازهای گلخانهای بهویژه دیاکسیدکربن مورد استفاده قرار گیرد. در مزارع نیشکر، شدت این پدیده بهصورت حادتری مشاهده میشود.
طاهری یادآور شد: سال گذشته بحث پسماندسوزی بهعنوان یکی از مصادیق صنایع آینده مطرح شد، اما رویکرد ما در سازمان حفاظت محیطزیست، رویکردی حمایتی و در جهت کاهش آلایندگی بوده است.
وی تأکید کرد: سازمان حفاظت محیطزیست تلاش دارد با اجرای طرحهای نوآورانه ابتدا در مزارع نیشکر و سپس در سایر بخشهای کشاورزی، مسئله آلایندگی و مدیریت پسماند را بهصورت پایدار حل کند.