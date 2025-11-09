به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شورای تأمین مسکن شهرستان میاندوآب با حضور معاون فرماندار میاندوآب، نماینده مردم شهرستان‌های میاندوآب، باروق و چهاربرج در مجلس شورای اسلامی، معاونان مدیران کل بنیادمسکن انقلاب اسلامی، راه و شهرسازی و بانک مسکن آذربایجان غربی و مدیران شهرستانی تشکیل جلسه داد.

شروع عملیات آماده سازی زمین‌های نهضت ملی مسکن در سایت‌های ۱۴ هکتاری و ۴۰ هکتاری نصیرکندی، اولویت بندی متقاضیان مسکن ملی و مکان یابی برای ایجاد سایت میانی پسماند از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.

فرماندار میاندوآب در این جلسه گفت: عملیات آماده سازی زمین‌های طرح نهضت ملی مسکن در ۲سایت مجزای ۱۴ هکتاری و ۴۰ هکتاری بزودی آغاز می‌شود و متقاضیانی که هزینه اولیه مسکن را پرداخت نموده‌اند و همچنین متقاضیان تحت پوشش نهاد‌های حمایتی در اولویت واگذاری خواهند بود.

امیر تیموری، افزود : زمین‌های طرح نهضت ملی مسکن در مساحت‌های ۲۰۰متر مربعی برای ساخت مسکن ملی شهری و روستایی با رعایت محدوده قانونی شهر و روستا واگذار خواهند شد.

فرماندار میاندوآب گفت از همکاری صمیمانه تمامی نهاد‌های مرتبط بویژه ریاست دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در تعیین تکلیف این اراضی و تسریع در انجام اقدامات تشکر می کنم.

علی احمدی، نماینده مردم شهرستان‌های میاندوآب، باروق و چهاربرج در مجلس شورای اسلامی نیز گفت متأسفانه در سال‌های گذشته، اقدامات مناسبی برای احداث مساکن ملی در شهرستان میاندوآب انجام نشده بود، به عنوان نماینده مردم پیگیر موضوع بوده و هرچه در توان داشته باشم برای تأمین زمین و ساخت مساکن نهضت ملی مسکن بکار خواهم بست.