مردم اراک روز جمعه ۲۳ آبان ساعت ۹ صبح با امید به رحمت پروردگار، برای بارش نعمت از آسمان، نماز باران می‌خوانند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ «خشکسالی»، واژه‌ای است که سال‌ها بر پیشانی استان مرکزی حک شده و برای پایان این نمایش سریالی، به تلاش بازیگرانی نیاز است که با رفتار، گفتار و اعمال نیک و زیبای خود، داستان را با شادی به سرانجام برسانند.

این روز‌ها دست تمنای مردمان استان مرکزی به سوی آسمان بلند شده تا دست ایزد، یاری رسان شده و رویای باریدن محقق شود.

«نماز باران» عبادتی شیرین و همراه با نیایش‌ است که کوچک و بزرگ، گرد هم می‌آیند و با خالق خویش رازونیاز می‌کنند.

نماز باران مثل نماز عید، دو رکعت بوده و رکعت اول، پنج قنوت و رکعت دوم‏ چهار قنوت دارد و بهتر است که با جماعت خوانده شود.

در قنوت‏ها، هر دعایی می‏ توان خواند، ولی بهتر است دعایی خوانده‏ شود که در آن، از خداوند، طلب باران شده و قبل از هر دعا، صلوات بر پیامبر و آل او فرستاده شود.

از آن‌جا که این نماز، برای جلب رحمت پروردگار است، در مستحبات آن اموری ذکر شده که همه، حالت رقت و زاری و نیاز بندگان را می‏ رساند و جلب رحمت می ‏کند، از جمله: مردم سه روز، روزه بگیرند و روز سوم به صحرا روند و نماز بخوانند. زیر آسمان جمع شوند. پا برهنه باشند، مردم، منبر را با خود به صحرا ببرند، مؤذن‌ها هم همراه باشند.

پیران و کودکان و چهار پایان را هم با خود می‌برند، بچه‌ها را از مادران جدا می‌کنند تا صدای گریه و ضجه زیاد شود.

مردم، در کمال خشوع و وقار به بیابان می‌روند و در جایی پاک و پاکیزه نماز را به صورت دسته‌جمعی اقامه می‌کنند.

بنا بر برخی از روایات، اگر زکات پرداخته نشود، آسمان باران را حبس می‌کند.

همچنین در احادیث دیگری آمده است که:

اگر لقمه‌ حرام در سفره انسان باشد، دعای او مستجاب نمی‌شود.

ظلم به انسان‌ها، ترک کار‌های نیک، کفر نعمت و ترک شکر و سپاس موجب تغییر نعمت می‌شوند.

به گفته ائمه بسیاری از بلا‌های طبیعی به عملکرد مردم و حاکمان مربوط می‌شود.

رسول خدا (ص) می‌فرماید: همانا خدای تبارک و تعالی قطره‌های باران را از بنی اسرائیل به خاطر بداندیشی درباره پیامبرانشان بازداشت.

امیرالمومنین علی علیه السلام از پیامبر نقل می‌کنند: مادامی که امت من به پنج ویژگی شامل مهرورزی و ایجاد محبت بین یکدیگر، امانتداری، دوری از حرام، میهمان داری و به‌پاداشتن نماز پایبند باشند، دائما در خیر و برکت به سر می‌برند.

دعوت همگانی

اقامه نماز استسقاء (طلب باران) با حضور مردم اراک در روز جمعه ۲۳ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح.

نشانی: تخت سید کرهرود.

لطفا در صورت امکان زیرانداز و سجاده همراه داشته باشید.

منتظر اطلاعیه‌های بعدی باشید.