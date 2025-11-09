پخش زنده
رئیس اداره دامپزشکی بندرانزلی از برگزاری گشت مشترک پایش و مراقبت بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان همراه با اداره محیط زیست در سطح تالاب بین المللی انزلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دکتر مهدی موسوی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بندرانزلی گفت: پایش مشترک ادارات دامپزشکی و محیط زیست شهرستان بندرانزلی با هدف رصد بیماری آنفلوانزای پرندگان در پهنههای آبی، مناطق حفاظت شده و زیستگاه پرندگان مهاجر تالاب بندرانزلی انجام شد.
وی تأکید کرد: این گشتهای مشترک بهمنظور رصد مستمر سلامت پرندگان مهاجر و بومی، کنترل عوامل بیماریزا و جلوگیری از شیوع احتمالی بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در این زیستگاه بطور مستمر انجام میشود.
موسوی افزود: تالاب بین المللی انزلی همه ساله میزبان پرندگان وحشی و کنارآبزی است که برای زمستان گذرانی از شمال روسیه و سیبری به این منطقه مهاجرت میکنند.