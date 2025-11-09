سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: مصوبه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان برابر حکم قانون لازم الاجرا هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش اظهار داشت: در طول هفته نشست‌هایی در قالب ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با صاحبان واحد‌های تولیدی در استان به منظور بررسی مشکلات آن‌ها و پیگیری مسائل با دستگا‌های مربوطه برگزار می‌شود تا این دستگا‌ها برای حل چالش‌های صنایع پای کار بیایند.

وی با اشاره به اینکه مصوبه‌های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برابر حکم قانون لازم الاجراست، ادامه داد: بی توجهی برخی دستگا‌ها درعملیاتی کردن مصوبه‌های ستاد رامی توان مصداق ترک فعل دانست.

روانبخش تصریح کرد: ستاد تسهیل در استان صنعتی خوزستان باید با قدرت و توان بیشتری از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌های عضو این ستاد انجام شود تا شاهد حل مشکلات واحد‌های بیشتری در استان باشیم.

سرپرست اداره کل صمت خوزستان در ادامه بابیان اینکه اغلب واحد‌های صنعتی در بخش نقدینگی با چالش روبه رو هستند، افزود: بانک‌ها به عنوان عضواین ستاد لازم است تاهمراهی بیشتری برای حل مشکلات واحد‌های صنعتی وتولیدی استان داشته باشند ونسبت به اجرای مصوبات این ستاد اقدام کنند.

وی درپایان با تاکید برلزم برگزاری جلسات ستاد تسهیل دربازه‌های سازمانی کوتاهتر خاطرنشان کرد: هدف این ستاد کاهش مشکلات واحد‌های تولیدی وکمک به رونق هرچه بیشتر تولید دراستان مطابق با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری ودولت است.

روانبخش بیان داشت: امسال به فرمایش مقام معظم رهبری سال سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری شده و ما در استان خوزستان تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار خواهیم بست.