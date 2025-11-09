پخش زنده
معاون گردشگری اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان، از ورود دومین قطار گردشگری «مثلث طلایی» به ایستگاه راهآهن اصفهان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا حبیبی امروز در حاشیه آئین استقبال از مسافران دومین قطار گردشگری مثلث طلایی گفت: با هدف توسعه گردشگری ریلی کشور، این قطار گردشگری وارد ایستگاه راهآهن اصفهان شد. این طرح در راستای همکاری مشترک بین معاونت گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران اجرا میشود.
معاون گردشگری استان اصفهان افزود: هدف از اجرای این طرح، معرفی یک مسیر منحصر به فرد تاریخی و فرهنگی میان سه شهر مقصد اصلی گردشگری کشور است تا گردشگران بتوانند در شرایطی ایمن، راحت و با کمترین اثر زیستمحیطی، از ظرفیتهای گردشگری این شهرها بهرهمند شوند.
حبیبی گفت: اجرای طرح گردشگری ریلی مثلث طلایی، علاوه بر افزایش ماندگاری مسافران در مقاصد گردشگری، موجب رونق صنعت گردشگری و حمایت از کسبوکارهای مرتبط با حوزههای حملونقل، اقامت و صنایعدستی خواهد شد.
قطار گردشگری مثلث طلایی در مسیر تهران، یزد، شیراز و اصفهان در حرکت است.