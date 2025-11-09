پخش زنده
سرپرست فرمانداری اشنویه گفت: اشنویه فردا میزبان معاون توسعه روستایی رئیس جمهور خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عبدالسلام مام عزیزی در این خصوص گفت: حسب پیگیریهای استاندار محترم برای تسریع در حل مشکلات روستایی شهرستان این سفر صورت میگیرد.
وی افزود: بازدید از روستاهای شهرستان دیدار با مردم روستاها دهیاران و شوراهای روستاهای تابعه بخش مرکزی و نالوس، نشست عمومی با اقشار مردم، شرکت در جلسه شورای اداری، بازدید از چند طرح عمرانی از جمله برنامههای حضور معاون رئیس جمهور در شهرستان اشنویه است.
مام عزیزی اظهار امیدواری کردز این سفر نقطهعطفی در مسیر حل مشکلهای مردم و ارتقای همبستگی اجتماعی در شهرستان خواهد بود
وی در پایان گفت: باید با همکاری و همدلی، گامهای مؤثری برای کاهش آلام مردم و بهبود کیفیت زندگی و توسعه شهرستان برداریم.