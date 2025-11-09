همزمان با ۱۸ آبان، روز ملی کیفیت، از هشت مدیر کنترل کیفیت نمونه و حدود هجده واحد منتخب صنعتی و تولیدی استان یزد تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در همایش روز ملی کیفیت که با حضور مدیران کنترل کیفیت واحد‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی استان یزد برگزار شد، از عملکرد شاخص واحد‌هایی که در ترویج فرهنگ استاندارد و اجرای اصول کیفیت اسلامی گام مؤثر برداشته‌اند، قدردانی شد.

دبیر همایش روز ملی کیفیت در یزد با تأکید بر اینکه «کیفیت یکی از ارکان اصلی تولید و توسعه پایدار است»، گفت: این روز فرصت مناسبی برای تقدیر از تلاش مدیران کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف از جمله صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، تجهیزات پزشکی، ساختمان، کاشی و سرامیک و سایر حوزه‌های تولیدی است.

آواره از اجرای طرح «تاها» در استان یزد خبر داد و افزود: در این قالب، نمونه‌هایی از کالا‌های موجود در سطح شهر جمع‌آوری و آزمون‌های تخصصی روی آنها انجام می‌شود تا سطح کیفیت تولیدات داخل استان یزد بررسی و تقویت شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر برگزاری این مراسم، تیزر‌های آموزشی و فرهنگی با محوریت موضوع کیفیت تولید شده و از طریق صدا و سیمای مرکز یزد پخش خواهد شد.