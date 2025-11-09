پخش زنده
به مناسبت صد و چهل و هشتمین سالگرد زادروز شاعر و متفکر بزرگ دکتر علامه محمد اقبال، مراسمی باشکوه با عنوان «جشن اقبال» امروز یکشنبه در مرکز فرهنگی الحمرا لاهور برگزار میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ وزارت اطلاعرسانی و فرهنگ دولت پنجاب پاکستان اعلام کرد: این مراسم با حضور میان مجتبی شجاعالرحمن وزیر خزانه ایالت پنجاب به عنوان مهمان ویژه و با همکاری گروه هنرمندان جمهوری اسلامی ایران «درنگ» برگزار خواهد شد.
هدف از برگزاری این برنامه، گرامیداشت اندیشههای فیلسوف جهانی دکتر علامه محمد اقبال و نمایش پیوندهای فرهنگی، تمدنی و ادبی میان دو کشور ایران و پاکستان است.
در این مراسم گروه هنرمندان ایرانی «درنگ» به همراه خواننده مشهور پاکستانی محمد سمیع و گروه همراهش اجرای مشترک خواهند داشت.
به گفته برگزارکنندگان جشن اقبال ۲۰۲۵ ادامه سنت علمی و ادبی دولت پنجاب است که جلوهای از چهره فرهنگی و جهانی پاکستان را به نمایش میگذارد و در عین حال پیوندهای فرهنگی دو ملت مسلمان ایران و پاکستان را تقویت میکند.