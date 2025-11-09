معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: با توجه به مجازی شدن مدارس در چندین شهر استان، آموزش در بستر شاد توسط معلمان در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیده فرانک موسوی در گفت‌و‌گو با خبر سیمای خوزستان افزود: غیرحضوری و مجازی شدن آموزش دانش آموزان یکی از چالش‌های مهم آموزش و پرورش استان در این ایام می‌باشد و تمامی تلاش ما این است که آموزش تعطیل نشود که در این زمینه برنامه‌های مختلفی در حال کار است.

وی با بیان اینکه معلمان در بستر برنامه شاد به صورت مجازی در روز‌هایی که مدارس عیرحضوری هستند فعالیت آموزشی را دنبال می‌کنند، خاطر نشان کرد: در روز‌هایی که فعالیت مدارس با تاخیر آغاز می‌شود معلمان نیز در بعد از ظهر دروس را نیز به صورت مجازی آموزش خواهند داد.