به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آرش زینال خیری رئیس سازمان بسیج هنرمندان در ابتدای این نشست رسانه‌ای گفت: امسال توانستیم برگزار کننده جشنواره‌های مختلف در حوزه سازمان بسیج مستضعفین باشیم. روندی که در حوزه جشنواره‌های فیلم، تئاتر و موسیقی از دوسالانه به سالانه تغییر پیدا کرده است. البته که اولویت جشنواره‌های ما در استان‌ها متمرکز می‌شود و پس از آن رویداد‌ها در قالب ملی برگزار می‌شود.

مصطفی محدثی خراسانی دبیر کنگره شعر بسیج هم در ادامه این نشست رسانه‌ای به تشریح جزئیات این جشنواره در دوره یازدهم پرداخت و اظهار کرد: جشنواره شعر بسیج به نظرم از همان روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شده است و این روند تا به امروز که شاهد تشکیل سازمان بسیج هنرمندان هستیم با قوت ادامه پیدا کرده است. به هر حال نهاد بسیج دارای گسترده‌ترین طیف اجتماعی است که افراد در سلیقه‌ها و اقشار مختلف گردهم می‌آیند. مسیری که در آن شعر نیز از این قاعده مستثنی نیست و ما امروز شاهد برگزاری دوره یازدهم جشنواره شعر بسیج هستیم.

وی افزود: اولویت ما در ابتدا برگزاری رویدادی در حوزه استانی است و پس از آن آثار منتخب در کنگره یازدهم شعر بسیج ارائه می‌شوند. تمام تلاشمان این است که بتوانیم در این مقطع کنونی با تکیه بر وحدت ملی از همه شاعران با سلیقه‌های مختلف دعوت کنیم به همین جهت عنوان «ایرانمهر» را برای تحقق این هدف انتخاب کردیم چرا که ایران به عنوان یک تمدن دیرپا اسلام را با تمام وجودش درک کرده و آن را با تمدن کهن خود در آمیخته است که آن را در حوزه‌های معرفتی اندیشمندان کشورمان مشاهده می‌کنیم.

این شاعر و پژوهشگر ادامه داد: محور‌های موضوعی و مفهومی گسترده‌ای برای کنگره یازدهم در نظر گرفته شده است و در آن بخش ویژه‌ای هم با موضوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برای شاعران وجود دارد که جزئیات آن در فراخوان اعلام شده است.

پرداختن به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با استفاده از عناصر موسیقی و نمایش

رضا مهدوی دبیر هفتمین جشنواره موسیقی و سرود «آوای عشق» هم در ادامه این نشست گفت: برگزاری این رویداد در دوره گذشته تبدیل به برگ زرینی شد که توانست جایگاه مطلوب و با کیفیتی را در حوزه موسیقی و سرود پیدا کند. به هر ترتیب حضور استادان برجسته در جمع هیئت داوران نشان از عزم جدی سازمان بسیج هنرمندان در احیای سرود و موسیقی دهه شصت بود. سرود خالصی که به دنبال جمع خوانی است تا مردم بتوانند آن را به خوبی حفظ کنند و ما آن تجربه درخشان دهه شصت را تجربه کنیم.

وی یادآور شد: براساس رصد ناظران و کارشناسان خوشحالیم که هم از جانب مخاطبان و هم از جانب رئیس سازمان بسیج مستضعفین و رئیس سازمان بسیج هنرمندان شرایطی فراهم شد که بتوانیم شاهد برگزاری جشنواره از دوسالانه به سالانه باشیم. البته ماجرای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مقداری بحث فراخوان را دچار وقفه کرد، اما خوشحالیم که در این دوره به واسطه تجربه دوره‌های گذشته شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

وی ادامه داد: بر اساس روایت‌گری‌های موسیقایی که طی سال‌های گذشته در حوزه موسیقی نواحی و آئین‌های موسیقایی کشورمان وجود داشت امسال بخش ویژه‌ای را با تکیه بر این موضوع و محوریت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه راه اندازی کردیم و هنرمندان می‌توانند آثاری را با این رویکرد روی صحنه در هر قالبی پیاده کنند. البته آنچه روی صحنه می‌تواند انجام شود ارائه یک قصه با استفاده از عناصر موسیقی و نمایش است که قطعا جذابیت‌هایی هم دارد.

مهدوی با تأکید بر ارتقا سطح کیفی جوایز این دوره از جشنواره اظهار کرد: تمام تلاش ستاد برگزاری جشنواره این است که ما نه‌فقط به عنوان بازوی فکری و اجرایی برای دیگر نهاد‌ها بلکه به عنوان بازوی سیاستگذاری در حوزه جشنواره‌ها باشیم. البته من باید انتقادی را مطرح کنم که چرا سازمان بسیج هنرمندان در تدوین سند ملی موسیقی مشارکت داده نشد مسیری که می‌توانست با حضور و مشارکت نهاد مردمی، چون سازمان بسیج هنرمندان اتفاقات بهتری را رقم بزند.

دبیر هفتمین جشنواره موسیقی و سرود بسیج در ادامه صحبت‌های خود عنوان کرد: جذب ۸ هزار نفر برای شرکت در جشنواره موسیقی و سرود بسیج واقعا حرکت بزرگی است که حتی در جشنواره موسیقی فجر هم این تعداد را نمی‌بینیم بنابراین بنده و همکارانم باید نهایت تلاشمان را انجام دهیم که بهترین اتفاقات در حوزه‌های کمی و کیفی بیفتد. شرایطی که متاسفانه در رویداد‌های مرتبط به ویژه در آموزش و پرورش با کیفیت خوبی برگزار نشد.

آرش زینال خیری در بخش پایانی این نشست درباره یکی از فعالیت‌های جدید سازمان بسیج هنرمندان گفت: از امسال انجمن خوشنویسی ما مستقل شد و از سال بعد اولین جشنواره خوشنویسی را جدای از جشنواره هنر‌های تجسمی و فعالیت انجمن هنر‌های تجسمی برگزار می‌کنیم.

در پایان نشست از پوستر‌های جشنواره‌های شعر و موسیقی بسیج هنرمندان رونمایی شد.