در حاشیه مراسم جشنواره انار در روستای فرسمانه شهرستان تفرش، درودیان بخشدار مرکزی با تأکید بر اهمیت برپایی و تداوم اجرای رویداد‌های فرهنگی و محلی گفت: برپایی چنین جشنواره‌هایی نقشی اساسی در رونق اقتصادی منطقه، ایجاد اشتغال پایدار، افزایش ورود گردشگران و تقویت روحیه نشاط اجتماعی دارد.

در این جشنواره ضمن عرضه انار و فرآورده‌های آن، غرفه‌های متنوع صنایع دستی و هنری، محصولات باغی منطقه، نان و کلوچه محلی و ... برپا شده است.

دراین جشنواره ضمن برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی و هنری، خاطره‌ای دل انگیز را برای شرکت کنندگان رقم زد.