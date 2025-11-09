به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ وی از ۱۰ روز قبل و در پی بروز عارضه قلبی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بستری شده بود.

مرحوم جوادی علاوه بر سابقه خدمت در عرصه علم و آموزش در توسعه فرهنگ شفاهی هرمزگان نیز نقش آفرینی جدی داشت.

باورمندی حاج ابوطالب جوادی به ارزش‌های اسلامی و انسانی در کنار اندیشه او در تقویت همدلی و همگرایی برای توسعه و تعالی هرمزگان زبانزد بسیاری از چهره‌های ملی و محلی بود.

بیشتر بخوانید؛ بازیگر تئاتر هرمزگانی درگذشت

دبیری خانه کشاورز و عضویت در شورای سیاست گذاری خانه کشاورز کشور در کارنامه وی ثبت شده است.

جزییات مراسم تشییع و تدفین وی متعاقباً اعلام می‌شود.