پخش زنده
امروز: -
حاج ابوطالب جوادی پیشکسوت فرهنگ هرمزگان در بندرعباس دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ وی از ۱۰ روز قبل و در پی بروز عارضه قلبی در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بستری شده بود.
مرحوم جوادی علاوه بر سابقه خدمت در عرصه علم و آموزش در توسعه فرهنگ شفاهی هرمزگان نیز نقش آفرینی جدی داشت.
باورمندی حاج ابوطالب جوادی به ارزشهای اسلامی و انسانی در کنار اندیشه او در تقویت همدلی و همگرایی برای توسعه و تعالی هرمزگان زبانزد بسیاری از چهرههای ملی و محلی بود.
بیشتر بخوانید؛ بازیگر تئاتر هرمزگانی درگذشت
دبیری خانه کشاورز و عضویت در شورای سیاست گذاری خانه کشاورز کشور در کارنامه وی ثبت شده است.
جزییات مراسم تشییع و تدفین وی متعاقباً اعلام میشود.