مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی از پرداخت ۱۲۵ میلیارد تومان اعتبار اشتغالزایی به یک هزار و ۱۸۷ مددجوی این نهاد در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل کمیته امداد در دیدار با فرماندار اشنویه ضمن قدردانی از اقدامات ارزشمند کمیته امداد در حوزههای مختلف و با تأکید بر ضرورت خدمت رسانی بیشتر به محرومین گفت: باید با مدیریت اصولی و صحیح در جهت حمایت از خانوادههای بی بضاعت گام برداشته شود.
دکتر مام عزیزی افزود: باید تلاش شود تا با مشارکت و حمایت مددجویان و با آموزشهای لازم و پرداخت تسهیلات زمینه اشتغال جوانان را در شهرستان فراهم نماییم.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان، خدمات رسانی به محرومین و نیازمندان و تلاش برای توانمند کردن آنان را از مهمترین شاخصههای کمیته امداد دانست و تصریح کرد: مشارکت مردم و خیرین در عرصه ارائه خدمات مطلوب این نهاد به مددجویان میتواند موفقیت هرچه بیشتر اقدامات و فعالیتهای این نهاد را رقم بزند.